La salma di Messina Denaro verso Castelvetrano (FOTO)

di: Redazione - del 2023-09-27

La salma di Matteo Messina Denaro è in arrivo al Cimitero di Castelvetrano posizionata all'interno dell'auto della ditta di onoranze funebri di Edoardo Vaiana partita alla volta del capoluogo abbruzzese e dopo aver ottenuto il nulla osta è ripartita via terra direzione Castelvetrano.

Erano da poco passate le 19 di ieri quando gli uomini del GOM (Gruppo Operativo Mobile) ha ricevuto il via dal Ministero dell'Interno per iniziare il lungo "corteo" scortando di fatto l'automobile dell'azienda castelvetranese. All'interno una bara di legno di cedro, come riferiscono fonti abbruzzesi.

Funerale vietato in forma pubblica e privata, così come da protocollo adottato per i mafiosi e per i loro parenti.

Un cordone di Polizia attende nella via Marsala di Castelvetrano, al secondo ingresso, l'arrivo del "corteo" funebre.

IN AGGIORNAMENTO

Alcune foto dell'auto che contiene la feretro di Matteo Messina Denaro (Fonte Il Centro.it)