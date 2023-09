Il Lettore scrive, emergenza diossina da incendio capannone. Situazione preoccupante

di: Redazione - del 2023-09-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore V.M. che evidenzia una situazione di pericolo e di preoccupazione per la fuoriuscita di diossina da incendio avvenuto da qualche giorno in un capannone nella zona di via Tagliata a Castelvetrano.

Il problema legato all'emergenza diossina con il fumo nero che da almeno 3 giorni fuoriesce senza alcuna sosta. Incendio avvenuto all'interno di un capannone dove hanno sicuramente vissuto alcuni extracomunitari.