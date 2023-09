Tra musica, talento e voglia di una società migliore. Il giovane artista castelvetranese Mattia Bertolino lancia "Multiverse"

di: Redazione - del 2023-09-29

Passione per la musica, determinazione e voglia di emergere. Sono queste alcune delle caratteristiche di Mattia Bertolino, giovane artista poliedrico castelvetranese che, nonostante la sua giovanissima età (21 anni) ha già chiare le idee. Lo abbiamo incontrato in occasione del lancio del suo nuovo album musicale "Multiverse" e ci ha spiegato come il suo progetto musicale abbia anche delle finalità che vanno aldilà della musica stessa.

"Trasmettere messaggi profondi e positivi per una società migliore" è la mission di Mattia e nel corso dell'intervista abbiamo provato a capire come si possono coniugare la musica e il desiderio di contribuire ad una società migliore.

Come si chiama il tuo ultimo album?

"Il mio ultimo album, "MULTIVERSE," è il risultato del mio lavoro come produttore e interprete principale. Sono orgoglioso di aver contribuito a ogni aspetto della creazione di questo progetto musicale, dalla produzione delle basi alla registrazione delle tracce vocali".

Se ricordiamo bene ne hai fatti altri..

"MULTIVERSE" non è il mio debutto discografico; in passato ho pubblicato altri progetti musicali in cui ho svolto il ruolo di produttore e cantante, esperienze che mi hanno aiutato a crescere artisticamente e a esplorare diverse sfumature della musica".

Qual è il tuo genere di musica e a chi ti ispiri?

"Il genere musicale di "MULTIVERSE" è una sintesi unica di stili, ma la sua principale fonte di ispirazione è la musica meditativa. Questa scelta deriva dalla mia profonda convinzione che la musica possa essere una potente via per migliorare il benessere mentale e spirituale degli ascoltatori. Nella creazione dell'album, mi sono ispirato a artisti che hanno fatto della musica un veicolo per trasmettere messaggi profondi e positivi".

Qual è la tua aspirazione artistica?

"La mia aspirazione artistica è quella di continuare a creare musica che tocchi le corde dell'anima delle persone, che le faccia riflettere e le porti in luoghi inesplorati attraverso il potere del suono. Sogno di avere un impatto duraturo sulla scena musicale e di ispirare altri artisti a esprimere la loro creatività in modo autentico".

Raccontaci i tuoi progetti futuri

"Per il futuro, ho in programma di continuare a sviluppare la mia arte, esplorando nuovi territori sonori e collaborando con altri artisti di talento. Sto anche lavorando su ulteriori progetti musicali che porterò avanti nei prossimi anni".

Che vuoi fare da “grande” ?

"Da adulto, il mio obiettivo è quello di consolidare la mia carriera musicale, diventando un punto di riferimento nell'industria musicale sia come produttore che come cantante, e contribuendo a promuovere la musica come veicolo di espressione e cambiamento positivo nella società".

Quanto i social aiutano anche giovani locali emergenti a farsi conoscere e apprezzare anche a migliaia di chilometri?

"I social media svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della mia musica e nella connessione con il pubblico. Non solo facilitano la mia visibilità come artista, ma forniscono anche una piattaforma per aiutare altri giovani talenti locali emergenti a far conoscere la propria musica al mondo".

A Castelvetrano ci sono anche altri giovani rapper? Musicalmente è attiva?

"A Castelvetrano, ho notato che ci sono molti giovani rapper e talenti musicali emergenti. La scena musicale locale è vivace e piena di potenziale. Spero che il mio lavoro possa contribuire a far emergere ulteriormente questa scena e a creare opportunità per i giovani artisti locali di condividere il loro talento con un pubblico più ampio".