Fotografo castelvetranese Carmelo Certa assolto dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa da parte ex Ass. Cappadonna

del 2023-10-01

Assolto il fotografo castelvetranese dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa da parte dell’ex Assessore Manuela Cappadonna per aver accusato la stessa di avere una denuncia penale in corso.

In un primo momento, nel 2022, nei confronti di Carmelo Certa era stato emesso un decreto penale di condanna contro cui il suo Avvocato Daniela Noto aveva presentato ricorso alla Magistratura.

Ora il Tribunale di Marsala ha sentenziato per l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Lo scorso 25 Settembre, quindi, la sentenza del Giudice del Tribunale che pone fine a questa vicenda.

Resta in ogni caso importante che i social non diventino luogo di accuse e offese perché, come dimostrano altri casi recenti, la Magistratura è sempre più propensa, ove sussistano i requisiti, a porre freno a certe condotte infamanti che trasformano i social in far west.