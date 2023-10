Belice Sport, seconda vittoria consecutiva. Entusiasmo fra i tifosi

di: Redazione - del 2023-10-02

La Belice Sport Partanna espugna meritatamente il comunale di Petrosino battendo la Primavera Marsala con un eurogol di Carovana sempre più leader di questa squadra.

La formazione di mister Alesi conferma la testa della classifica e lo fa mettendo in squadra sin dal primo minuto 4 under Sinacori, Gioia, Francesco e Antonino Genco, che hanno avuto già lo scorso anno possibilità dii mettersi in mostra e adesso sono prontissimi per aspirare, solo se continuano ad impegnarsi negli allenamenti, a contribuire al sogno promozione.

Merito del lavoro del vivaio di Nino Daì che nei giorni scorsi ha ceduto il giovanissimo Catalano classe 2007 al Trapani. E’ molto presto per dirlo ma l’entusiasmo tra i tifosi ,arrivati in buon numero a Petrosino, è palpabile e con l’esperienza dei vari Longo, Salvo,Licata, La Bella sognare non è peccato.