E' morto Tommaso Accardo, il "Tommasino" di Fiorello, originario di Gibellina

di: Redazione - del 2023-10-02

Era nato a Gibellina, Tommaso Accardo, che dopo qualche comparsa in ambito cinematografico, è salito alla ribalta facendo da spalla a Rosario Fiorello, in spot televisivi ed in vari programmi. Proprio lo stesso Fiorello lo ha fatto conoscere al mondo della televisione con il nome di "Tommasino", indimenticabile il suo "personaggio" nel varietà "Stasera Pago Io".

Stamattina dai propri canale social, è stato Fiorello a postare la dedica: "Ciao Tommasino".