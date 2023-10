Prematuramente ci lascia Baldo Mangiaracina, vigile del fuoco di 55 anni

di: Redazione - del 2023-10-02

A soli 55 anni lascia l'affetto della famiglia e di tutti i colleghi dei Vigili del Fuoco, il castelvetranese Baldo Mangiaracina. Serio professionista sin da 1997, stimato dai colleghi e di quanti gli hanno voluto bene.

Ha iniziato la carriera di Vigile a Genova e poi via via a Novara, Gela, Sciacca e Castelvetrano per citare alcune tappe del suo lavoro che amava tanto. I funerali si svolgeranno domani, martedì alle 16 Chiesa San Francesco di Paola