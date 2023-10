Castelvetrano Rinasce lancia le linee guida per il governo della città

di: Redazione - del 2023-10-04

Castelvetrano Rinasce ed il suo massimo rappresentante, l'avvocato Giovanni Lentini, gettano le basi del loro progetto politico per la città rendendo pubblico il programma che troverete in allegato. Una scelta per mettere al corrente la città ma anche le eventuali forze politiche e civiche che vorranno "sposare" una condivisione con il movimento civico "Castelvetrano Rinasce".

Allegati

"L'obiettivo politico è quello di ridare alla nostra comunità il senso della propria identità e l’orgoglio di appartenere ad una città che ha dato i natali a tanti uomini di cultura, di scienza e di arte, e che è stata animata dal lavoro faticoso ed intelligente di tanti contadini, operai, artigiani, imprenditori,

professionisti, insegnanti.

Ricollocare Castelvetrano come città protagonista nel contesto dei Comuni della Valle del Belice a cui appartiene per tradizione sociale ed economica e collocazione geografica. Riprendere sul piano istituzionale l’impegno per ridare ruolo all’Ospedale, in ragione delle sue enormi potenziali logistiche, quale centro di indispensabili servizi pubblici nella sanità e riferimento di tutte le comunità della Valle del Belice, armonizzandone le finalità e l’operatività con i vicini Ospedali delle Città di Mazara del Vallo e di Salemi e con le Strutture Sanitarie Private in conformità al principio di sussidiarietà, in una visione unitaria delle prestazioni e dei servizi ospedalieri e sanitari sul territorio".