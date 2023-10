Il Lettore scrive, bottiglie di birra e vino davanti Scuola, "increscioso" esempio per gli alunni

di: Redazione - del 2023-10-07

Da giorni giungono in redazione segnalazioni che riguardano lo stato di degrado in cui si trova la parte di piazza Dante proprio in prossimità dell'ingresso alla Scuola Elementare.

Aiuole piene di rifiuti e degrado ma l'ultima segnalazione giunta in redazione ha "aggravato" la condizione, vedere a ridosso dell'entrata della Scuola dove giornalmente fanno l'ingresso decine di bambini, bottiglie birra e di vino, non è assolutamente giusto, un pessimo esempio che la comunità da ai più piccoli.

La speranza è che questa segnalazione possa far intervenire chi di dovere e competenza nel giro di pochissimo tempo.