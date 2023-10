(VIDEO) Nicola Li Causi: "Senza riferimenti regionali e nazionali questa città andrà sempre più alla sbando"

di: Redazione - del 2023-10-06

Ai microfoni di Castelvetranews.it, il referente politico di Forza Italia a Castelvetrano, Nicola Li Causi ha risposto alle domande inerenti alla situazione politica del partito, della coalizione di Centro Destra annunciata da mesi ed alla "fuga" in avanti di qualche movimento politico che ha già reso pubblico il programma politico per il governo della città. A giorni nasceranno, come riferito dallo stesso Nicola Li Causi, il coordinamento comunale e giovanile di Forza Italia.

Nicola Li Causi ha ringraziato l'Onorevole Stefano Pellegrino, importante rappresentante di Forza Italia che da anni porta avanti il suo impegno in provincia con il partito caro a Silvio Berlusconi.

Nicola Li Causi non ha dubbi di sorta: "I riferimenti nazionali e regionali sono fondamentali per il futuro della città di Castelvetrano. Senza riferimenti regionali e nazionali questa città andrà sempre più alla sbando".