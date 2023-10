(VIDEO) Davide Brillo (FdI): "Con grande stupore l'alleanza politica mostra i suoi limiti"

di: Redazione - del 2023-10-10

"Ripartiamo dai partiti di Centro Destra, accolgo l'appello del "collega" Nicola Li Causi, ripartiamo da ciò che ci unisce". Così Davide Brillo, delegato di Fratelli d'Italia per Castelvetrano ai nostri microfoni ha parlato nuovamente della situazione politica della coalizione di Centro Destra dopo la "fuga" in avanti di Castelvetrano Rinasce che ha reso pubblico il programma politico per il governo della città alle prossime Amministrative 2024.

"Ripartire da un'identità di Centro Destra, anche la Lega e la Nuova DC dovrebbero far parte di questa coalizione. Con grande stupore questa alleanza politica per Castelvetrano sta mostrando tutti i suoi limiti".

GUARDA L'INTERVISTA: