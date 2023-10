L’alleanza del centro destra scricchiola. Arriverà alle elezioni?

di: Redazione - del 2023-10-11

Aria “fredda" attorno alla coalizione di Centro Destra la cui annunciata intesa, composta da partiti e movimenti cittadini tutti allineati in un'area politica ben definita, era avvenuta nei caldi giorni estivi. Il motivo "evidente" del gelo è stato senza alcun dubbio, la "fuga" in avanti, così come l'ha definita il referente politico di Forza Italia, Nicola Li Causi, del movimento Castelvetrano Rinasce, "reo", secondo Li Causi, di aver reso pubbliche le linee guida del programma per il governo della città. D'accordo con Li Causi anche il delegato di Fratelli d'Italia per Castelvetrano, Davide Brillo che è rimasto "stupito" dai tanti limiti usciti fuori nelle ultime settimane dalla coalizione. L'avvocato Giovanni Lentini, come ha sempre ribadito, ha partecipato ad incontri al fine di collocare Castelvetrano Rinasce nel suo miglior habitat ed è evidente che la presenza alla festa dell'Amicizia e le immagini che lo ritraggono con diversi membri della Nuova DC, Rosalia Ventimiglia e Piero D'Angelo su tutti, sono eloquenti ed anticipatrici di prossima "alleanza".

L'avvocato Davide Brillo "contesta" al "collega professionista" Lentini anche l'organizzazione dell'incontro con le Associazioni Sportive della città, fatto che mostra come il movimento Castelvetrano Rinasce, non stia osservando ed ascoltando solo le forze politiche civiche ma realmente si stia portando avanti, incontrando categorie di settore ed in particolare le associazioni sportive che vivono da anni grandi criticità. Il dott. Nicola Li Causi ha messo in "stand by" la questione salvo comprendere, assieme ai partiti cittadini ed ai movimenti, di ridisegnare la coalizione. La Lega, come riferito da Brillo, non sembra aver preso una posizione certa, così come Sicilia Vera con il suo referente Casablanca. Lega e Sicilia Vera dovrebbero essere gli alleati più stretti di Fratelli d'Italia e di Forza Italia ed Obiettivo Città? Calogero Martire al momento osserva le dinamiche, anche il suo movimento ha aderito mesi fa alla grande alleanza ma potrebbe essere vicino alla Nuova DC ed il trade union sarebbe il dott. Salvatore Stuppia, già in passato democratico cristiano, presente al congresso regionale ed immortalato con Totò Cuffaro.

L'alleanza di Centro Destra si è arenata, non vi sono dubbi, i riferimenti politici regionali, tanto citati da Nicola Li Causi saranno decisivi per la creazione di una coalizione a Castelvetrano. Sembra quasi che i leaders dei movimenti e partiti cittadini, nei loro numerosi incontri, diurni e notturni, avvenuti da più tre mesi, hanno manifestato interesse e approvazione nel proseguire coesi ma fuori hanno fatto esattamente il contrario. Il motivo? E' evidente che fra gli interlocutori non va giù la scelta del candidato Sindaco, questo sarà il motivo per il quale l'alleanza di Centro Destra avrà mille difficoltà. I Cittadini castelvetranesi però potranno stare sereni, i riferimenti politici regionali, i famosi tre partiti che governano la Sicilia e la nazione sceglieranno il candidato o i candidati, se qualcuno fra i leaders cittadini già si crede candidato alle prossime amministrative si sbaglia di grosso.

Non si esclude che il tutto possa essere superato nel nome dell’auspicato senso di unità ma, ad oggi, l’impressione è che le strade sembrano diverse così come diverse sono le sensibilità e le anime all’interno della coalizione. Le sortite in avanti di Giovanni Lentini potrebbero essere lette come uno stimolo agli alleati a rimettersi davvero al tavolo a discutere o a uscire allo scoperto e annunciare la fine del progetto di coalizione.