Gibellina, interessante seminario del CNA Trapani "Più Artigianato"

Si è svolto venerdì 6 ottobre, presso l’Aula Consiliare del Comune di Gibellina, l’interessante seminario informativo organizzato da CNA Trapani sull’avviso pubblico denominato "Più artigianato", emanato lo scorso 30 giugno dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive.

L’incontro si è reso possibile, grazie all’interessamento sul tema dei consiglieri comunali di Gibellina Nicola Agosta e Vincenzo Ciolino. Oltre ai due, erano presenti all’evento, il Presidente del Consiglio Comunale di Gibellina Vito Bonanno, il Presidente di CNA Trapani Giuseppe Orlando, il Segretario di CNA Trapani Francesco Cicala, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, il sindaco di Santa Ninfa e Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice Carlo Ferreri e l’On. Nicolò Catania, deputato regionale e componente della Commissione Attività Produttive all’Ars.

Nello specifico, trattasi di un bando da quasi 38 milioni di euro a sostegno delle imprese artigiane attive, aventi sede operativa in Sicilia ed iscritte all’Albo delle imprese artigiane, che abbiano stipulato contratti di finanziamento con le Banche o contratti di leasing, o che comunque intendano farlo per ottenere liquidità o fare investimenti.

Un contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 20% degli investimenti sostenuti, nonché l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari o sui contratti di leasing fino all’80%. In particolare, i beni, oggetto dei contratti di finanziamento/leasing finanziario, ammissibili alle agevolazioni, devono essere inseriti nel ciclo produttivo dell’attività artigianale dell’impresa.

La misura in questione, al momento l’unica cumulabile con l’agevolazione prevista dallo Stato sul credito d’imposta, consente, l’acquisto di attrezzature, impianti e macchinari, arredi, l’acquisto e la ristrutturazione di immobili aziendali, l’acquisto di scorte e materie prime e prodotti finiti, l’acquisto di software, brevetti e siti web, operazioni di locazione finanziaria e leasing.

"Il seminario – commentano i consiglieri Agosta e Ciolino – oltre a far conoscere meglio le generalità dell’Avviso ‘Più Artigianato’, vuole creare le condizioni per dare alle imprese artigiane del territorio belicino, una presenza costante da parte del CNA Trapani, non solo in termini di prospettive agevolative, ma anche di servizi e consulenze".