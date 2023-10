Ars, Commissione attività produttive approva riforma dei Consorzi di Bonifica

di: Redazione - del 2023-10-11

Importanti novità contenute nel disegno di legge per la riforma dei Consorzi di bonifica in Sicilia che oggi è stato approvato in Commissione attività produttive dell’Ars: quattro Consorzi in tutta la Sicilia e la presenza degli agricoltori all’interno del Consiglio d’Amministrazione.

"L’ok dato in Commissione è un ulteriore passo concreto verso il riordino dei Consorzi del quale si parla da decenni – spiegano gli onorevoli Giuseppe Catania e Nicolò Catania (FdI), componenti della Commissione – il nuovo assetto che vogliamo dare ai Consorzi guarda all’economia di scala e a una maggiore efficienza delle strutture anche in termini di investimenti".

I due deputati regionali di Fratelli d’Italia hanno, altresì, chiarito ulteriori particolari del testo approvato oggi in Commissione: "Con la nuova riforma gli agricoltori pagheranno soltanto la quota di consumo e non più quella fissa – spiegano – ed è pure previsto un ufficio interconsortile che si occuperà di programmazione sui territori ma anche procedure celeri per la liquidazione dei vecchi Consorzi". Ora il ddl approda in Commissione Bilancio e poi in aula per il voto finale.