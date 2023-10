Migranti ed emergenza sicurezza a CVetrano. Spaccio, molestie e scippi. CVetrano giovani: "Dove sono i controlli?"

di: Redazione - del 2023-10-14

(ph. www.altarimini.it)

La questione sicurezza a Castelvetrano, anche dopo le diverse denunce pubblicate dalla nostra Redazione, approderà in Consiglio Comunale a Castelvetrano. A presentare una mozione per l’ordine del giorno del giorno del prossimo consiglio comunale il consigliere comunale Antonio Giancana, ex Movimento 5 Stelle, oggi indipendente e leader di Castelvetrano Giovani .

Nella nota in ordine al fenomeno migratorio in Sicilia si legge: “Quello che preoccupa maggiormente è il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sulle nostre coste e che sono presenti, ormai in gran numero, anche a Castelvetrano. Si tratta di minorenni che spesso affrontano da soli il lungo ed estenuante viaggio che li porta in Italia e che hanno bisogno di un luogo sicuro da chiamare casa. Non dobbiamo dimenticare che anche loro, in quanto esseri umani proprio come noi, hanno il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, alla tutela dallo sfruttamento".

"Noi di Castelvetrano Giovani - continua la nota - siamo favorevoli ad accoglierli e ad ospitarli, e a metterli nelle condizioni di poter condurre una vita dignitosa. Tuttavia, nelle ultime settimane abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini relative ad episodi spiacevoli con protagonisti non solo migranti ma anche malviventi, che si divertono a rubare motorini, a importunare ragazzine all’uscita da scuola, a procurare danni alla città.

I cittadini di Castelvetrano non si possono nemmeno più permettere di farsi una passeggiata nel sistema delle piazze per paura di vivere esperienze simili. Questa situazione non può più passare inosservata. A questo punto, una domanda sorge spontanea: dove sono i controlli?

Con queste dichiarazioni non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio, ma riteniamo che sia necessario chiedere di aumentare i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio comunale attraverso un documento sottoscritto da tutte le forze politiche di questo consiglio comunale e indirizzato alla Prefettura.

Inoltre, riteniamo opportuno che debba essere oggetto di dibattito la collocazione dei nuovi centri di accoglienza dal momento che sono situati in zone, a nostro parere, non adatte poiché cuore pulsante dell’economia della nostra città. Rimanendo nel tema sicurezza, riteniamo necessario l’intervento anche sulle condizioni dell’illuminazione di alcune zone della città che ne risultano sprovviste, così da evitare possibili situazioni di pericolo”.

Sono in tanti che denunciano la presenza di giovani extracomunitari minori e non che girano in comitiva per le vie del centro e, soprattutto, nelle ore serali si rendono autori di furti e nello spaccio di droga.

Un fenomeno che sta diventando sempre più consistente e che necessita di una mobilitazione politica con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, della Questura, della Prefettura e di qualsiasi altra funzione pubblica possa servire per aumentare i controlli ed evitare che il centro di Castelvetrano si desertifichi ancora di più ed essere luogo di spaccio all'apertow