È morto Giovanni Montepiano a 79 anni dopo una lunga malattia

di: Redazione - del 2023-10-19

Giovanni Montepiano ha fatto la storia nel campo dei traslochi a Castelvetrano e non solo. Si è sempre distinto per essere una persona solare e disponibile con tutti. E' stato un grande tifoso della Folgore, capace di arrivare fino a Cervinara nello spareggio che decretò la vittoria della Folgore e la promozione in serie D il 10 giugno 2017 a bordo della sua moto.

Negli ultimi anni una caduta rovinosa lo aveva condannato alla sedia ma questo non gli impediva di arrivare allo stadio per seguire la sua squadra del cuore di cui era veramente un serio e sano tifoso.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 15:30 nella Chiesa di San Giovanni.