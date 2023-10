Pretende 100 euro per celebrare un funerale: nei guai un parroco siciliano

di: Redazione - del 2023-10-25

Il parroco Don Vincenzo Cafra è stato posto ai domiciliari e nelle prossime ore dovrà comparire davanti al gip del Tribunale di Siracusa per la convalida dell'arresto. Le accuse sono gravissime: avrebbe preteso 100 euro per la celebrazione di un funerale ed è stato colto in flagranza mentre prendeva la somma in contante.

E' stato bloccato dai carabinieri proprio nel momento della presa in possesso del denaro che pare risultare una pretesa a fronte della celebrazione del funerale. Secondo quanto riportato oggi, il parroco di Sortino, paese in provincia di Siracusa, aveva stabilito una tariffa per le messe in suffragio.

L'indagine, nei confronti di Don Vincenzo Cafra è scattata dopo una denuncia sporta da alcuni "fedeli" ai Carabinieri del comune di Sortino.