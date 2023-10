Triscina, Possibile sanatoria? La nota ad integrazione e chiarimento di Stelio Manuele

di: Redazione - del 2023-10-26

Triscina, case abusive sul mare, il primo passo verso una "storica" sanatoria? La dettagliata spiegazione di Stelio Manuele, che riceviamo e pubblichiamo ad integrazione e chiarimento sulla notizia relativa alla probabile norma regionale che riaprirebbe la possibilità di sanatoria per le 200 mila case abusive sul mare in Sicilia.

"Caro direttore, tenuto conto del grande interesse che trova in tanti concittadini la notizia dell'approvazione di un emendamento in Commissione all'Assemblea Regionale che consentirebbe una sanatoria delle costruzioni abusive entro i 150 metri a Triscina, e' opportuno qualche chiarimento corretto sulla valenza della norma se sara' approvata in aula. Infatti non si tratta di un nuovo condono edilizio in Sicilia bensi di una riapertura delle istruttorie dei Comuni per le istanze di sanatoria, in base alla legge nazionale del 1985, respinte a causa del divieto del vincolo dei 150 metri.

Si tratta di una norma che mira a porre fine ad una grave disparita' di trattamento che hanno subito i cittadini siciliani rispetto a quelli del resto d'Italia nella applicazione del condono nazionale 1985. Infatti a fronte di identici abusi edilizi nel resto delle Regioni, che non hanno leggi con il vincolo dei 150mt, le istanze sono state accolte e gli abusi sanati; in Sicilia s causa del vincolo dei 150mt le istanze sono state respinte con l'ordine di demolizione che ha colpito a Triscina.

Dunque riassumendo non si tratterebbe di un condono generalizzato ma di un atto di giustizia perche' l'eventuale prossima norma consente a due precise condizioni ai Comuni di rivalutare le istanze di sanatoria presentate nei termini del condono del 1985 senza tener conto del vincolo dei 150 mt e purche' la costruzione sia stata realizzata entro l'ottobre 1983 data di entrata in vigore dei vincoli della legge Galasso.

La norma votata in Commissione mi pare ben costruita tecnicamente per evitare impugnative del Governo Nazionale e malgrado non sia un fan di questo Governo Siciliano debbo dare atto e complimentarmi con il deputato proponente che con questo provvedimento legislativo, se sara' approvato, ha mirato a porre fine ad una grave ingiustizia con buona pace con quanti, a partire dai parlamentari regionali, che gridano allo scandalo che NON esiste".