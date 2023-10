Triscina, i genitori sollecitano lo scuolabus, il sindaco rassicura: "A giorni servizio attivato"

di: Redazione - del 2023-10-30

Diverse le segnalazioni che giungono alla nostra redazione riguardanti il servizio Scuola Bus che le famiglie dei residenti nella borgata di Triscina hanno pagato, sottoscrivendo l'abbonamento, ma del bus ancora nessuna traccia

Una delle mamme ci scrive: "Un disagio che continua a persistere dopo due mesi di scuola, mi riferisco al Servizio Bus che noi paghiamo regolarmente con gli abbonamenti al comune e manca solo il via libera del Sindaco. Il disagio non è solo economico ma anche dovuto al fatto che i ragazzi devono fare un lungo tragitto a piedi per arrivare a scuola invece avendo l'autobus dedicato a loro vengono lasciati negli istituti direttamente".



Abbiamo come redazione ascoltato il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano che rassicura i genitori e gli studenti: "Dopo la commemorazione dei defunti partirà il servizio bus per gli alunni"