Triscina, trovato uomo morto sulla spiaggia. In corso accertamenti

di: Redazione - del 2023-10-31

Stamattina sulla spiaggia di Triscina in prossimità della strada n. 3, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Accertamenti sono in corso per stabilire se l'uomo possa essere uno dei migranti che assieme ad altri ha tentato di giungere sulla costa di Marinella di Selinunte.

Questa è un'ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno eseguendo le operazioni del caso: è molto probabile che le forti ondate di scirocco possano portare in riva i corpi di chi, secondo le testimonianze raccolte ed esposte dai superstiti, era sul barcone che si è capovolto al largo di della costa in direzione del Casello 11.