Castelvetrano, volontari all'opera, 30 sacchi di immondizia raccolti. L'Assessore Manuzza: "Contravvenzionato parecchi incivili"

di: Elio Indelicato - del 2023-11-01

Raccolte oltre 1.500 bottiglie di birra per un peso di 400 kg e oltre trenta sacchi di immondizia di vario genere. L’assessore Antonino Manuzza: "Abbiamo individuato e contravvenzionato parecchi cittadini incivili, continueremo a scovare e punire chi sporca".

Una delle tante giornate di volontariato ambientale dell’Associazione locale Plastic Free di Castelvetrano da tempo impegnati nel territorio per bonificare parte di esso, anche se la lotta è dura ma la loro costanza sicuramente è ammirevole.

Emanuela Indiano spiega l’intervento dei volontari: "Ai lati della via, priva di marciapiedi, ormai si ritrovano rifiuti ad effetto "parmigliana": uno strato di rifiuti ed uno di erba, uno di rifiuti e poi ancora uno di erba e via di seguito, scavando anche per 30 cm in profondità. Lo dobbiamo dire è stato fatto davvero un grande lavoro"

I volontari sono intervenuti nella via dei Mulini, zona periferica di Castelvetrano a fianco l’ex pastificio Dia, vittima dell’incuria e della maleducazione da troppo tempo, visto le bonifiche che sono state fatte negli anni passati. Sono stati rimassi dalla vegetazione 30 sacchi di immondizia composti principalmente da bottiglie di birra, bottiglie d’acqua, fazzoletti, involucri e incarti vari. E poi sfabbricidi, un materasso, pezzi di auto, plastica dura.

Sono tutti rifiuti lasciati sul posto, da chi, si disinteressa di come sia più giusto smaltire i rifiuti prodotti, o da chi fa il lancio della bottiglia dall'auto in corsa, un nuovo sport che entrerà presto nelle "olimpiadi degli sporcaccioni", come ci dice una delle volontarie, Manuela Cappadonna un’altra delle referenti dei volontari:

"Non ci sono scuse che tengono, tutto questo fa parte di una cultura praticamente inesistente quando si parla di rispetto del verde e delle aree comuni.È fondamentale che ognuno faccia la propria parte per mantenerne il decoro, per rispettare i turisti che vengono a farci visita nel nostro territorio, ma anche per i residenti che non meritano questo lurido spettacolo.Tutto questo scempio è causato unicamente dall’irresponsabilità del singolo, dalla maleducazione delle persone che, troppo facilmente, scaricano le colpe sulla politica inefficiente.

In questi, - conclude la Cappadonna - d’obbligo il ringraziamento più grande a tutti i volontari che hanno scelto di "sacrificare" qualche ora come per esempio Rosanna Cusenza, Enzo Lombardo, Morgana Roma, Sara e Antonio Nilo, Katia Carpino, Marco Biondo e tra i più assidui Gaetano Bucceri e le due piccole mascotte Adriana e Mia".

Circa 200 metri d’intervento sulla strada della zona artigianale, poi il tutto, differenziato, è stato messo nei sacchi compreso naturalmente le bottiglie e consegnato alla Sager, per lo smaltimento, come sempre disponibile a dare il proprio contributo a queste giornate ecologiche.