"Maso" il giovane rapper castelvetranese che racconta le periferie tra musica e testi

di: Redazione - del 2023-11-04

Raccontare le periferie tra musica, testi e voglia di raccontare il proprio percorso di vita e artistico, questo è quanto sta facendo il giovane rapper castelvetranese, Simone Li Basci, in arte "Maso".

Simone Li Basci, giovane rapper promettente di Castelvetrano, conosciuto meglio con lo pseudonimo di "Maso" nasce il 24 luglio del 1999 ad Angera in un piccolo paese della provincia di (Varese). Maso ha inizia con la musica già da piccolo all'età di 12 anni cavalcando vari palchi e Festival d'italia e battle di freestyle tra nord e sud.

Negli anni si è costruito un rilevante curriculum artistico partendo da vari contest battle di freestyle nei migliori locali di Milano,Torino e Roma, continuando con concerti e aperture a molti artisti big della scena italiana, nomi come Lazza, Tedua, Shade, BoroBoro, Mambolosco, Sfera Ebbasta, Ensi, Geolier, Paky, Rondodasosa e tanti altri.

Maso ha suonato in vari festival siciliani come l'importante festival di Selinunte (Unlocked Music Festival) o come il (Green Valley Pop Festival) di Sciacca dove si sono esibiti moltissimi artisti italiani.

Nei giorni scorsi è uscito il suo nuovo singolo con video dal nome "Mercedes" girato nel quartiere Belvedere di Castelvetrano diretto da il videomaker Mattia Bertolino. Il singolo è un'estratto del suo nuovo album in fase di lavorazione. Io brano parla delle vite di quartiere,della sua storia e anche di uscire da certe situazioni che molto spesso e veramente difficile.

Il giovane artista, nato e cresciuto nelle varie periferie di Milano da mamma milanese e papà siciliano, ci ha raccontato che il suo legame con Castelvetrano è molto forte avendoci trascorso tanti anni (all'età di 15 anni si è trasferito in Sicilia).

Alla domanda sui prossimi obiettivi Maso ci ha risposto: “Sto lavorando tanto ai nuovi brani,album e concerti insieme al suo gruppo Future Empire con oltre mezzo milioni di ascolti su spotify scalando le classifiche emergenti italiane”.