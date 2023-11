L'imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio all'incontro fra Roberto Mancini e lo sceicco Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah

di: Redazione - del 2023-11-06

Oggi presso l’Ambasciata del Kuwait a Riyadh in Arabia Saudita l’incontro tra il CT della Nazionale dell’Arabia Saudita Mister Roberto Mancini e the Ambassador H.E Shk. Sabah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah alla presenza dell'imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio.

L'incontro fortemente voluto dall'Ambassador H.E Shk. Sabah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah per augurare un buon lavoro all'ex CT della nazionale italiano che da qualche mese è il nuovo selezionatore della nazionale saudita.