Il giovane cantautore castelvetranese Salvatore Bascio presenta il suo nuovo singolo “Quello che sono ormai mi basta”

S'intitola “Quello che sono ormai mi basta” il terzo singolo di Salvatore Bascio, giovane castelvetranese che coltiva la passione per la musica e per il teatro.

Lo abbiamo già visto sul palco tante volte con “gli amici dell’Araba Fenice” in qualità di attore, ma anche nella veste di regista e scrittore delle commedie “25 anni di...debiti!”, “Vi presentu a me figghia, cu la voli si la pigghia” e “2020, l’annu di lu corona virus”.

Se la passione per il teatro gli ha dato soddisfazioni e regalato al pubblico grasse risate, adesso vuole suscitare emozioni attraverso la musica, che è sempre stato il suo vero sogno.

Salvatore, da qualche anno docente in un paese della provincia di Milano, racconta di aver cominciato a suonare la chitarra da autodidatta nel 2012 e di aver abbozzato le prime canzoni con gli accordi che man mano imparava. Solo un mese fa ha annunciato sui social che lo scorso giugno ha firmato un contratto discografico, con una nota etichetta, per la co-produzione di un suo singolo, che uscirà nel 2024.



Ieri, il giorno prima del suo trentaquattresimo compleanno, ha pubblicato su tutte le piattaforme il nuovo singolo, “Quello che sono ormai mi basta”, che parla di sogni, di andare oltre il parere della gente ma anche di argomenti più delicati, tutto questo racchiuso in una brano rock ed energico.

Chiudiamo con una sua frase:

"Sono testardo, determinato, molto sensibile, emotivo. Sono pieno di difetti ma ho un cassetto pieno di sogni. Incrocio le dita e continuo a sognare. Ancora."

Buon compleanno e buona fortuna, Salvatore

Ascoltalo su ogni piattaforma:

https://social.tunecore.com/linkShare?linkid=K5xdnfd1CbZywJd6rBLf3w