Castelvetrano piange Giovanna Mandala dopo il tragico incidente di questa notte

del 2023-11-05

Castelvetrano si è svegliata con la tragica notizia della morte di Giovanna Mandala, 71enne, di Castelvetrano. Era di ritorno sulla sua auto in compagnia di una amica quando un’auto (Range Rover) ha tamponato la sua Fiat Punto Bianca sulla quale viaggiavano facendo ritorno probabilmente da una serata trascorsa insieme ad amici. Giovanna Mandala prima di andare in pensione ha lavorato come infermiera caposala medicina di base presso l'Ospedale di Castelvetrano. Gli amici la ricordano come una persona perbene, solare, dinamica. L'amica a bordo dell'auto E. B. ha riportato la rottura della milza ma non è in pericolo di vita.