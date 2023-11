Politica, Salvatore Ficili presenta "Castelvetrano Semplice", un progetto politico basato su 4 valori fondamentali

di: Redazione - del 2023-11-07

Salvatore Ficili torna in pista con un movimento che si basa su quattro valori e che ha già raccolto un centinaio di adesioni. Non si esclude che lo stesso possa essere contattato da qualche forza politica che fino ad ora non ha preso posizione.

Ecco il comunicato di "Castelvetrano Semplice":

Le elezioni amministrative a Castelvetrano si svolgeranno l’anno prossimo. La disastrosa situazione in cui versa il nostro Comune ha radici profonde nel tempo e ci impone di fare oggi un’adeguata riflessione. Ciascuno di noi ha le sue ricette e le sue soluzioni dirette nei vari settori, tutte sicuramente buone ed utili, ma occorre fare uno sforzo comune su diversi fronti.

Ritengo che i veri problemi del nostro Comune possano ricondursi al cattivo funzionamento della macchina amministrativa ed alla conseguente difficoltà della politica a gestire gli ambiti di intervento per dare adeguati servizi alla Città. Ma questo cattivo funzionamento non è colpa dei dipendenti, che spesso fanno il loro dovere con dignità e professionalità, ma nella mancanza di idonee direttive politiche sui valori fondanti di una sana amministrazione. Si assiste quindi ad un continuo rimpallo di colpe tra apparato tecnico-burocratico ed apparato politico; sempre a discapito dei cittadini.

A questo si aggiunge l’incapacità della politica locale di apparire davvero utile alla collettività, presa com’è da inutili diatribe di poco conto e da piccoli interessi di partito e di poltrona. Per questi motivi ritengo che quello che possa servire al nostro Comune la formazione di una nuova classe politica che sappia portare avanti canoni di sana amministrazione fondati sui principi della semplificazione, dell’innovazione, della trasparenza e dell’anticorruzione. Tutti valori questi che la classe politica castelvetranese ha colpevolmente ignorato o che ha trattato marginalmente e con estrema superficialità.

Sono questi principi che già dagli anni 90 (quindi circa trent’anni fa) si sono sviluppati in ambito nazionale nelle pubbliche amministrazioni, frutto di epocali conquiste culturali, e che nessuna amministrazione locale (ma neppure le opposizioni) ha mai veramente tentato di attuare nella nostra Città.

L’azione amministrativa, a qualsiasi livello, deve sempre tendere a semplificare il rapporto fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, mediante la revisione e la reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi in un’ottica di semplificazione per il cittadino e per le imprese, non invece in un’ottica di semplificazione solo dal lato dei funzionari responsabili come molto spesso si è fatto in questi anni (anche a livello nazionale).

Questa semplificazione deve fare largo uso degli strumenti informatici, entrati ormai nell’uso comune, che costituiscono, se ben usati, un fondamentale strumento di informazione, di efficienza, di partecipazione democratica e di libertà.

Il Comune deve poi essere trasparente, consentendo la consultazione degli atti, delle procedure, dei programmi e dell’attività contrattuale e istituzionale a chiunque voglia tenersi informato o voglia controllare l’attività degli amministratori, il tutto con la massima semplicità, comodità e senza necessità di svelare la propria identità.

Vanno infine introdotti degli interventi seri e molto rigorosi per lottare contro la corruzione e la cattiva gestione della cosa pubblica, che siano in grado di far emergere e debellare i fenomeni di favoritismo, di clientelismo e le propensioni criminali che esistono all’interno dell’Ente.

E’ inutile tentare di affrontare i problemi esistenti nei diversi ambiti di intervento (turismo, urbanistica, agricoltura, cultura, commercio, sport, lavori pubblici, ecc..) senza prima aver introdotto ed inculcato in chi ci governa questi principi di base. Ogni sforzo si rivelerebbe infine inutile ed a tratti dannoso.

Per questi motivi ritengo utile ed indispensabile costituire un movimento civico (non politico e quindi senza alcun collegamento con partiti o movimenti esistenti) che provi a mettere insieme quei cittadini castelvetranesi che intendano lottare per questi principi (semplificazione, innovazione, trasparenza, anticorruzione).

Si tratta di princìpi universalmente riconosciuti come essenziali per una buona amministrazione.

Ringrazio sin d’ora chiunque voglia aderire a questo movimento, precisando che con l’aiuto di tutti gli aderenti sarà redatto un programma amministrativo e sarà costituita una squadra di cittadini che vogliano impegnarsi per la città nel costante rispetto dei suddetti princìpi.

Gli ambiti d’intervento del programma comprenderanno ovviamente tutte le materie di interesse politico comunale ma i principi ispiratori saranno sempre alla base di ogni azione.

Invito chiunque condivida la soluzione da me proposta ad aderire al movimento civico “Castelvetrano Semplice” mediante la procedura di adesione presente sul sito https://castelvetranosemplice.it , al cui contenuto rimando per maggiori dettagli, mediante il quale sarà possibile partecipare alla costruzione di una Castelvetrano migliore.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini castelvetranesi, anche a quelli iscritti o militanti in partiti politici o in altri movimenti civici, in quanto l’adesione al movimento non comporta alcuna esclusività di appartenenza e gli aderenti potranno poi candidarsi liberamente con qualsiasi partito politico o lista, portando avanti i principi ispiratori del movimento.

Salvatore Ficili