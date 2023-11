Sicilia Vera Castelvetrano, chiarisce la propria posizione dopo la nota di "Castelvetrano Semplice"

di: Redazione - del 2023-11-08

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento Sicilia Vera di Castelvetrano a chiarimento del comunicato del dott. Salvatore Ficili sul progetto "Castelvetrano Semplice".

"In merito all'articolo uscito in data 7 novembre 2023 su Castelvetrano News a firma dell'Avv. Elio Indelicato si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Il Movimento "Sicilia Vera" di Castelvetrano si ritiene chiamato in causa in quanto ad oggi è l'unica, forza politica che non ha ritenuto opportuno prendere alcuna posizione politica per l'avvicinarsi della Competizione elettorale per le Amministrative Cittadine, e quindi è obbligata a fare alcune precisazioni per evitare inutili equivoci.

L'Avvocato Salvatore Ficili, ad oggi oltre ad essere il fondatore del "Movimento Castelvetrano Semplice", che come riportato nell'articolo non ha alcuno scopo politico è anche un simpatizzante del Movimento "Sicilia Vera di Castelvetrano".

La piattaforma "Castelvetrano Semplice", come dichiarato dallo stesso Avv. Salvatore Ficili è nata per apportare, idee, suggerimenti ed aiuti alla prossima Amministrazione Comunale, qualsiasi essa sia ed è rivolta a tutti coloro che ne vogliamo far parte senza distinzione politiche, culturali e sociali.

Ad oggi Sicilia Vera Castelvetrano, non ha espresso alcuna intenzione di correre in solitario, od in eventuali coalizioni, ne tantomeno ha espresso alcuna Candidatura a primo cittadino della città.

È comunque ovvio che Sicilia Vera, così come i vari Partiti e Liste Civiche presenti in città hanno nelle loro compagini donne ed uomini che possano ambire a tale ruolo, ma riteniamo prematuro ed inopportuno parlare oggi di eventuali candidature.

Si tiene quindi precisare che le decisioni che verranno prese da "Sicilia Vera Castelvetrano ", saranno rese pubbliche nei modi, tempi e luoghi che gli organi direttivi, (gli unici preposti a farlo), riterranno opportuni.

Si precisa inoltre, che ciò che sarà deciso, sarà prima condiviso e reso partecipe con gli organi regionali in cui ci riconosciamo Onn. Cateno De Luca ed Ismaele Lavardera.

Quindi si ribadisce che l'articolo in questione è da intendersi come una "riflessione personale " del giornalista e che l'Avvocato Salvatore Ficili e gli organi direttivi del movimento "Sicilia Vera Castelvetrano ", non hanno preso alcuna decisione politica per il prossimo futuro".

Firmato

Avv. Salvatore Ficili fondatore del Movimento "Castelvetrano Semplice "

Francesco Casablanca Capo gruppo in Consiglio Comunale.

Filippo Carimi Coordinatore

Salvatore Alcide Presidente.