Il Lettore scrive: "via Pietro Colletta dov'è la sicurezza?"

di: Redazione - del 2023-11-08

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di un cittadino che evidenzia come sia contro ogni forma di sicurezza la messa in opera delle transenne protettive nelle via Pietro Colletta a Castelvetrano.

"Questa non è messa in sicurezza, questo è un pericolo per chiunque, se succederà qualche disgrazia chi pagherà le conseguenze?"

Con la speranza che chi di dovere intervenga e rimetta in sicurezza le "protezioni" metalliche che al momento rappresentano un serio pericolo per i cittadini.