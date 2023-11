Il lettore scrive, l'amministrazione risponde: "Servizio bus borgate avviato da giorni, Asacom dal 13 novembre"

di: Redazione - del 2023-11-09

Più volte la nostra redazione ha ricevuto segnalazioni in merito ad alcuni servizi, arenati fra i tanti cavilli burocratici che infestano le amministrazioni locali di questa epoca. In particolare, il servizio bus navetta che dalle borgate trasportano i giovani studenti nelle scuole di Castelvetrano ed il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili del comune di castelvetrano anno scolastico 2023-2024.

Proprio in merito a quest'ultimo servizio l’Amministrazione ha informato la cittadinanza che come sancito nella Determina numero 100 di mercoledì 8 novembre 2023 della III Direzione competente in materia di Pubblica Istruzione, lunedì 13 Novembre sarà avviato il servizio ASACOM.