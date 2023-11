Castelvetrano, controllo straordinario del territorio, 45 identificati

di: Redazione - del 2023-11-14

Un nuovo controllo straordinario del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Castelvetrano avvenuto nella serata di ieri nel Sistema delle Piazze e nella Piazza Matteotti: 45 i soggetti identificati, alcuni dei quali con precedenti di polizia. Gli agenti, nel corso dell'operazione, hanno anche posto sotto controllo alcuni soggetti sotto sorveglianza.

Servizi di prevenzione generale e controllo del territorio gestiti e coordinati dal Commissariato di P.S. con l'ausilio del personale della Sezione Anticrimine di Palermo che giungono dopo qualche giorno del primo controllo avvenuto.

Grande apprezzamento della società civile sulla presenza delle forze dell'ordine, in relazione anche al Comitato di ordine pubblico e sicurezza discusso in Prefettura in presenza del sindaco della città.