Venerdì l'ultimo saluto a Cicciuzzo, l'amico di tutti. Gli amici: "Ragazzo sempre allegro. Ci mancherai"

di: Redazione - del 2023-11-14

E' stato disposto l'esame autoptico sul corpo di Francesco Ancona, il 33enne di Castelvetrano deceduto intorno alla mezzanotte di domenica mentre era sullo scooter, assieme ad una donna, Barbara Cirabisi, che si trova ancora ricoverata in prognosi riservata presso il Trauma Center di Palermo per traumi e fratture varie.

Giovedì mattina è stata fissata l'autopsia della vittima mentre venerdì alle ore 10 presso la Chiesa di San Francesco da Paola, saranno celebrati i funerali. A darne comunicazione la ditta di onoranze funebri Santangelo che curerà le esequie funebri. Restano tutt’ora gravi le condizioni della donna Barbara Cirabisi di 37 anni che si trovava con la vittima a bordo del Liberty 50. La donna ha riportato diverse fratture ed è attualmente ricoverata presso Villa Sofia, Francesco Ancona ,”Cicciuzzo”per gli amici che lavorava saltuariamente come cameriere nei ristoranti, intorno alle 23-30 era stato visto dai colleghi di una pizzeria non lontano dal luogo del sinistro.”

Lui dicono affranti gli amici era solo con il casco in sella al suo scooter, non lo avevamo riconosciuto ha rallentato ci ha salutato ed è andato via.” Sarebbe passata una mezz’oretta circa ancora, quando Francesco, questa volta a bordo con una donna, alla quale pare stesse dando un passaggio, ha percorso la via Postumia, poi ha girato a destra per la Via Marinella, il tempo di percorrere una decina di metri e probabilmente per scansare delle buche, si sarebbe spostato verso il centro della carreggiata, dove è stato violentemente investito da una Fiat Panda condotta da un giovane di Castelvetrano, G.M , di 27 anni che proveniva dalla direzione opposta.

Il conducente della Fiat, che viaggiava con un amico a bordo, non si sarebbe accorto della presenza del ciclomotore e l’avrebbe preso in pieno. scaraventando i due conducenti ad una decina di metri. Francesco sarebbe finito prima su parabrezza dell’auto e poi su selciato dove sarebbe deceduto all’istante per il violento trauma cranico.

Straziante il riconoscimento della salma da parte dei genitori, tra l’altro molto conosciuti il papà, che porta lo stesso nome del figlio, è andato da poco in pensione dopo aver trascorso una vita con i Vigili del Fuoco. La mamma Giovanna è una stimata infermiera che lavora all’Ospedale. Sul posto dell’incidente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile per ricostruire la dinamica attraverso anche le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro e affidati al Deposito giudiziario di Giovanni e Messina Francesco, in attesa che il Magistrato disponga gli accertamenti peritali. Il conducente della Fiat Panda è stato sottoposto al test alcolemico e al drug test. Se dovesse risultare positivo potrebbe scattare l’ipotesi di omicidio stradale, ma questo è tutta da verificare dopo attenti rilievi.

Francesco Ancona era molto conosciuto lo dipingono tutti come un ragazzo solare, di una educazione fuori dal comune. Vita Curseri e Antonio Cuppoleri vedevano spesso Francesco presso il negozio dello zio Antonio: “sempre allegro,un ragazzo meraviglioso. quando andavamo via lui sempre a dire :saluti alla famiglia.”

Chico Corleo: “Veniva spessissimo al nostro Bar, con la sua mini car a parlare con noi, si sedeva e ordinava sempre un caffè macchiato freddo poi parlava della squadra di calcio della Folgore di cui era tifosissimo. Siamo veramente addolorati” come lo sono anche i colleghi di un vicino Ristorante nella via Re di Puglia, dove saltuariamente lavorava come cameriere