Ottima prestazione del Team Phoenix alla coppa del mondo WTKA di Carrara

di: Redazione - del 2023-11-15

Nella struttura del Palafiere di Carrara, dal 26 al 29 ottobre, ha avuto luogo una delle manifestazioni più belle dell'anno per la disciplina della kickboxing: 1700 atleti, più di 20 nazioni partecipanti e 450 società che hanno dato vita ad una competizione di alto livello agonistico.

Nonostante la situazione geopolitica in Ucraina e in Medio Oriente e le restrizioni delle ambasciate che non hanno reso possibile la partecipazione di molte federazioni rappresentanti numerose nazioni, l’evento si è svolto in un clima di grande competitività.

Gli atleti del team Phoenix, capitanati dal Maestro Gaspare Salvo e Vincenzo Bonura, sono stati capaci di imporsi sui loro avversari grazie alle ottime prestazioni portando a casa 12 medaglie d'oro e 7 medaglie d'argento.

Colletti Aurora, Alessia Bonaventura, Nicolas Bonaventura, Vito Galuffo, Francesco Gioia, Gaspare Gioia, Giorgio Leonardi, Gabriele Linguaglossa, Benedetto Mangogna, Salvatore Mangogna, Giorgia polizzi, Salvatore Murania, Pietro Musacchia, Gabriele Salvo e Francesco Nolasco sono i nomi degli atleti del team Phoenix che hanno dato prova di tanto carattere e maturità nell'affrontare gli incontri con atleti da tutto il mondo.

Risultati prestigiosi che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti nazionali ed europei.