Folgore, esce ancora fra applausi ma sconfitta. La società sui social evidenzia gli errori arbitrali

di: Redazione - del 2023-11-13

Senza alzare i toni ma pubblicando immagini, che parlano da sole, la società rossonera ha pubblicato sulle proprie pagine social le immagini che evidenziano gli errori commessi dalla terna arbitrale composta da Merlino di Pontedera, coadiuvato dagli assistenti palermitani, Piraino e Pirozzo.

Il goal vittoria del Mazara 46, è viziato da due "marchiane" sviste arbitrali, il calcio volante rifilato dall'attaccante giallorosso Erbini al portiere Pizzolato in uscita e poi successivamente la netta posizione di fuorigioco in cui si trovava l'attaccante Ortiz proprio quando lo stesso Erbini gli concedeva l'assist.

A far arrabbiare gli sportivi castelvetranesi è stato l'intervento dell'ex Barbero, autore fra l'altro, nel primo tempo di un fallo di reazione su Fofana, che strattona da ultimo uomo, Fofana lanciato a rete. Anche in questo caso il fischietto di Pontedera ha sorvolato facendo proseguire come se nulla fosse accaduto.

Al di là degli episodi tutti hanno riconosciuto la freschezza della Folgore, una squadra messa in campo con 6 "under", 5 addirittura dal primo minuto: un progetto che la società vuole continuare a portare avanti, peccato per i diversi torti arbitrali in questa stagione fin qui disputata, i punti sarebbero stati molti di più.