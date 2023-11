Il Lettore scrive, una perdita d'acqua da una casa abbandonata in via Mannone

di: Redazione - del 2023-11-20

Riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni di alcuni nostri lettori relative ad una copiosa perdita di acqua nella via Frà Serafino Mannone, proveniente da un'abitazione a quanto pare abbandonata.

"Sono parecchi giorni che vi è questa perdita d’acqua enorme giornaliera all’interno di un appartamento abbandonato in via Frà Serafino Mannone e nessuno prende provvedimenti. I litri di acqua persi non si contano più ormai".