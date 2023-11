Autostrada Castelvetrano-Gela, bel progetto la diramazione verso Sciacca ma in che tempi?

di: Redazione - del 2023-11-16

Chiusura dell’anello autostradale in Sicilia, il primo di dibattito pubblico sul progetto del tronco Castelvetrano-Sciacca. Questo l’oggetto dell’incontro fra tecnici dell’ANAS, l’Amministrazione Comunale e i cittadini che si è svolto ieri pomeriggio presso il Collegio dei Minimi.

Ai sensi del decreto del Consiglio dei Ministri del 10 Maggio 2018 n. 76, se si tratta di grandi opere che coinvolgono le amministrazioni locali ed i cittadini, queste vengono sottoposte pubblicamente al parere degli interessati per la scelta delle soluzioni adottate in sede progettuale affinchè si possa democraticamente intervenire nell’esprimere le proprie opinioni che riguardano gli aspetti economici, ambientali, della sicurezza e quant’altro sta a cuore delle Comunità interessate.

In questa occasione è stato illustrato dettagliatamente lo sviluppo progettuale che interessa di più Castelvetrano, il collegamento viario con Sciacca attraverso il raddoppio della attuale sede stradale e la realizzazione di 4 corsie separate da spartitraffico, con 4 svincoli e quant’altro strutturalmente necessario per migliorare i tempi di percorrenza e la sicurezza degli automobilisti.

In particolare è stato illustrato il collegamento che avverrà tra lo svincolo della A29 e l’attuale svincolo di accesso alla SS 115 che attualmente insiste sulla diramazione per Marinella di Selinunte, una soluzione tecnica molto importante per consentire a chi proviene dal tratto Palermo-Castelvetrano di proseguire direttamente per Sciacca senza interferire con il traffico locale particolarmente intenso della zona commerciale.

Tutto molto bello se non fosse che rimane il dubbio sui tempi dei progetti, dei finanziamenti e dei lavori, considerato che il primo progetto sul collegamento autostradale Gela-Castelvetrano risale al 2006. Ragion per cui di tempi di effettivo realizzo oggi non è dato sapere ancora nulla.