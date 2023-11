BlockChain Mare Nostrum, definita l'attività di aggiornamento delle App

di: Redazione - del 2023-11-20

Si è svolta il 17 novembre 2023, presso l’Hotel Admeto di Selinunte, l’attività di aggiornamento delle APP e di formazione dei pescatori e degli operatori di filiera, nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia-Tunisia BlockChain Mare Nostrum (che mira alla digitalizzazione dei processi di tracciablità e rintracciabilità e alla creazione di un mercato on line del pescato), in corso di attuazione presso le marinerie di Mazara del Vallo e Marinella di Selinunte.

Alla giornata formativa, organizzata da Arcadia (per l’ATS Andiamo a tratta), hanno partecipato, l’Ingegnere Benendetto Olivieri, il Dott. Natale Amorso capofila dell’ATS Andiamo a Tratta e l’ingegnere Francesco Sedita, oltre al Presidente della Marinella Pesca Società Cooperativa Signor Carlo Barraco.

L’Associazione Arcadia, che partecipa alle attività di animazione territoriale, ha supportato gli aspetti logistici ed organizzativi delle attività di formazione. Durante l’incontro sono stati illustrati gli aggiornamenti in merito sistema della App (tre), dedicate ai pescatori, agli operatori della filiera ed ai consumatori finali.

Attraverso l’utilizzo di tale tecnologia, il Consumatore, inquadrando un QR CODE con la propria App (che può già scaricare dall’App Store, installare e utilizzare gratuitamente) avrà la possibilità di apprendere, in massima sicurezza, tutte le informazioni del prodotto (pescato Marenostrum) che consumerà (es. presso un ristorante), e/o acquisterà (es. presso una pescheria).

Tale processo ha anticipato il regolamento europeo di controllo della piccola pesca costiera, a tal punto che oggi i 22 pescatori aderenti al progetto, oggi già in linea le indicazioni dell’Unione Europea in tema di tracciabilità ONLINE del pescato ed inoltre, rendendone certa la marineria di produzione del pescato, la tecnologia applicata finisce per aumentarne il valore.

Ricordiamo che la tecnologia Blockchain, permette oggi di inserire le informazioni inerenti il pescato ai vari anelli della catena (pescatori ed operatori della filiera) e che tali informazioni, una volta registrate, non sono più modificabili, a garanzia del Consumatore finale e di tutti gli operatori della filiera della piccola pesca costiera.

Attualmente è possibile, per gli operatori della filiera (Ristoranti, Pescherie, Trasformatori) che vorranno aderire a questo Network chiedere di essere contatti dalla responsabile locale (Signora Lina Stabile) che provvederà a dare tutte le informazioni necessarie per l’adesione gratuita al progetto. Se sei vuole, ai fini della successiva adesione al network, è anche possibile indicare di essere contattati in privato nei commenti al presente post.

La segreteria di progetto, procederà a contattarvi inoltrandovi un messaggio con Messanger. In ogni caso, invitiamo anche i consumatori e le famiglie a mettere mi piace sulla pagine facebook di progetto, al fine di rimanere aggiornati in merito alle numerose iniziative che si intendono realizzare per promuovere e sostenere il lavoro delle nostre marinerie.

Per il Consumatore, inoltre, è possibile scaricare l’App dallo store cercando “marenostrum-consumer” per mettersi nelle condizioni di poter cominciare a scansionare nelle pescherie e ristoranti aderenti il QrCode reso disponibile e visibile.

Per adesioni al progetto degli operatori (Pescherie e ristoranti) e info è possibile contattare l’Associazione Arcadia nella persona della Signora Lina Stabile al +39 331 037021.