del 2023-11-23

Da giorni un guasto idrici in via Cernaia ha tenuto impegnati la ditta esterna incaricata dal comune e i tecnici comunali per trovare un guasto a causa del quale si è reso necessario chiudere le saracinesche. Oggi alle 17 dovrebbe riprendere, anche se rilento, l’erogazione dell’acqua nel centro storico incluso via Mazzini e zone limitrofe.