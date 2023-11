"All'ora blu", evento improvviso ieri nel Sistema delle Piazze contro la violenza sulle donne

del 2023-11-26

Si è svolto ieri sera l'evento "All'Ora Blu" organizzato nel sistema delle Piazze nel giorno internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "La forza di questo evento, tra teatro, canto, danza e flash mob, - scrivono gli organizzatori - è stato e resta quello dell'evento improvviso, non annunciato, non promozionato come tutte le forme di spettacolo, perché la violenza è improvvisa, inattesa, non pubblicizzata e non prevedibile. E soprattutto non è spettacolo. È terrificantemente reale.

Abbiamo preferito lavorare, silenziosamente, in concerto tra Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Kepos PerformingTheater, Tutù Ballet e Unione Italiana Fotoamatori Segreteria Regionale, per garantire un vero evento improvviso e imponderabile che tuonasse nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, ponendo di colpo, rispetto ad ogni altro momento altamente rispettabile e positivo, che la società civile ha organizzato in ogni luogo, in modo numeroso e presente, un'altra esigenza di provocazione: la violenza irrompe repentina e repentinamente si instaura nelle pieghe del nostro vivere creando vulnus, violenza, morte, dolore.

Così il nostro evento in piazza è il primo di una serie di contributi improvvisi che vorremmo donare ad una Città che, poi, il 10 dicembre sarà chiamata, questa volta in modo più consono e prevedibile, a una restituzione collettiva di ciò che l'occhio implacabile dei reporter restituirà come evento evenuto, come reportage di un avvenimento che si ispira alla realtà, interpretandola.

Ringraziamo quindi gli ideatori di questo "gesto", Castrense Ezio Fiorenza e Vincenzo Agate, chi ha creduto in questa iniziativa sponsorizzandola pienamente, il Rotary Club di Castelvetrano, e chi ha realizzato le azioni teatrali e sceniche, Giacomo Bonagiuso con attrici e attori del Kepos Performing Theater di Castelvetrano nonché i giovani e giovanissimi allievi del suo laboratorio di Teatro e Giusy Pastore e i suoi allievi della Tutù Ballet di Mazara del Vallo.

Lo abbiamo voluto chiamare, ex post, "All'ora blu" questa manifestazione improvvisa, ma non improvvisata, perché si è svolta in quell'ora che i fotografi chiamano così, poiché ogni foto che inquadra il cielo, pure scuro all'occhio, invece risulta blu. Un blu che, contro lo scuro, ci richiama tutti al dovere della speranza".

Vincenzo Agate, Delegato del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice al progetto per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Castrense Ezio Fiorenza, Segretario Regionale UIF-Unione Italiana Fotoamatori Sicilia, Giacomo Bonagiuso, Kepos Performing TheaterGiusy Pastore, Tutù Ballet ASD