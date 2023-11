Nissa-Folgore, rossoneri con Tourè. Grande vetrina per i giovani rossoneri

di: Redazione - del 2023-11-26

(ph. Copyright ASDFolgoreOfficial su concessione)

Nelle ultime ore dalla società rossonera sono uscite notizie importanti, per il presente ed anche per il futuro della Folgore. Il Presidente rossonero, avv. Giuseppe Indelicato, alla vigilia di Nissa-Folgore, ha confermato l'esistenza di possibili cordate interessate alla società rossonera, fatto che dimostra che il "brand" Folgore è appetibile e che il lavoro svolto è sotto l'attenzione di diversi imprenditori.

Se sul fronte "futuro" le notizie sono confortanti altrettanto sono quelle relative alla squadra ed all'attuale momento, dopo le critiche ed i fischi all'indirizzo della squadra ed alla dirigenza da parte dei tifosi domenica scorsa. Ha parlato capitan Pizzolato, che ha evidenziato la serenità del gruppo e la fiducia deposta nei confronti di una società che è pienamente in regola con il progetto iniziale.

A conferma della volontà societaria di crescere e di operare nel progetto "giovane" sono stati presentati due nuovi innesti, Aziz Kader Tourè, 21 anni, che darà sicuramente dinamismo e tanta voglia in mediana, e Samba Mass, 19 anni, un colosso che rinforzerà il reparto migliore di Colombo, solo 7 goal subiti e migliore difesa del campionato assieme a Nissa e Pro Favara.

Oggi al Tomaselli, i rossoneri affronteranno l'armata biancoscudata di Nicola Terranova, ex tecnico folgorino. Una settimana piena di "amarcord" per una sfida storica del calcio siciliano. Mister Colombo, perde Montori per squalifica e qualche calciatore non è al meglio ma che stringerà i denti. Aziz Tourè scalpita per l'esordio mentre Samba ancora dovrà attendere qualche giorno prima di recuperare il giusto minutaggio. Nissa-Folgore è una gara che i padroni di casa rispettano molto alla vigilia, al di là del "blasone" che non entra sul rettagonolo di gioco, è la freschezza atletica della "giovane" squadra che specialmente in campi migliori del fondo del Marino, riesce ad esprimersi al meglio.

Probabile Formazione (1-3-5-2): Pizzolato; Chieffo, Giuffrida, Achour; Bargione, Altieri, Tourè, Spanò, Tarantino; Fofana, Murania.