del 2023-11-26

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza di Piazzale Martiri d’Ungheria. Gli alberi (ficus benjamin), nella scorsa estate erano stati colpiti da una violenta tromba d’aria e per effetto della stessa uno di questi veniva completamente sradicato. Mentre nelle scorse settimane un altro ramo si era spezzato dal tronco, caduto a terra fortunatamente senza conseguenze per nessuno. Altri due alberi si presentavano con i rami divelti da un solo lato, di fatto, venendo a creare uno sbilanciamento della pianta ed una situazione di oggettivo pericolo.

Ancora, le fitte fronde invadevano anche la sede stradale ed il copioso fogliame in autunno spesso era causa dell’otturazione dei tombini circostanti con consequenziali allagamenti. Grazie ad un avviso pubblico teso alla ricerca di un patto di collaborazione a titolo non oneroso del proprio patrimonio arboreo l’Amministrazione è riuscita a commissionare i lavori di potatura massiva a dei privati che avevano risposto favorevolmente dando la propria disponibilità.

In merito, così si è espresso l’Assessore al Verde Pubblico Antonino Manuzza, spesso anche presente sul posto a seguire in prima persona i lavori: “sono veramente soddisfatto di essere riuscito a far rimuovere un reale pericolo per la nostra comunità che, vista la vicinanza con la scuola elementare Lombardo Radice, incombeva soprattutto sui più piccoli che quotidianamente transitano in Piazzale Martiri d’Ungheria.

Inoltre, mi piace rimarcare il fatto che, grazie ad un avviso pubblico a cui pochi credevano, siamo riusciti, in un’ottica di concreta economicità, ad affidare i lavori di potatura a costo zero per le casse comunali”. Dopo la riapertura della Villa Falcone e Borsellino registriamo un altro grande intervento che l’Amministrazione Comunale è riuscita a portare a bordo senza incidere sui contribuenti.

L’intervento di messa in sicurezza di Piazzale Martiri d’Ungheria segue quello che a fine settembre, su chiamata dell’Amministrazione, ha visto la rimozione di un grosso pino all’interno del Parco delle Rimembranze pericolosamente inclinato su via Vittorio Veneto ad opera dei Vigili del Fuoco".