Elezioni 2024, Pd di CVetrano apre ai 5 Stelle ma dice no ad Alfano bis. Il centro destra avvia dialogo per individuare un candidato

di: Redazione - del 2023-05-26

Ok alla coalizione con i 5 Stelle alle prossime amministrative ma veto sulla candidatura bis del Sindaco Enzo Alfano. Non è fantapolitica ma, per conto del Pd, a dichiararlo è stata Monica Di Bella ai microfoni di Rcv durante l’ultima puntata di Tandem.

“Se alle prossime amministrative vogliamo ipotizzare un accordo con il M5S - ha dichiarato la stessa Di Bella - lo si può avere solo a condizione che Alfano non sia il loro candidato”. Una complicazione di non poco conto nel cammino politico dei due partiti che anche a livello nazionale hanno non poche difficoltà a riprendere il dialogo politico interrottosi bruscamente con la fine del governo che appoggiava Mario Draghi.

Intanto, volendo tornare alle vicende politiche castelvetranesi, il consigliere comunale, adesso indipendente ed ex grillino Marcello Craparotta, pare possa accettare le lusinghe della Lega su input di Mimmo Turano. La convinzione della destra è quella che di arrivare alle amministrative 2024 compatta su un unico candidato con la consapevolezza che eventuali divisioni potrebbero favorire il sindaco Enzo Alfano sempre più intenzionato a ricandidarsi.

In tal senso, le forze politiche di centrodestra, rappresentate dai partiti “Democrazia Cristiana” (rappresentata da Rosalia Ventimiglia), “Forza Italia” (rappresentata da Nicola Li Causi), “Fratelli d’Italia” (rappresentata da Davide Brillo), “Prima l’Italia” (rappresentata da Salvatore Ingrasciotta)e dai movimenti civici “Castelvetrano Giovani” (rappresentata da Alessia Grigoli), “Insieme si può” (rappresentata da Rosy Milazzo), “Obiettivo Città” (rappresentata da Simona Di Simone), “Ricominciamo Insieme” (rappresentata da Lorenzo Rizzuto), hanno avviato un dialogo con l'obiettivo di individuare un candidato Sindaco e una possibile Giunta che siano la sintesi delle varie espressioni politiche.

Anche "Sicilia Vera" (movimento che fa capo a Cateno De Luca) con Francesco Casablanca, Ignazio Maltese e Giuseppa Coppola vorrà far sentire il proprio peso politico.

Voci insistenti parlavano di Anna Maria Livreri, consigliera comunale grillina, in procinto di lasciare il Movimento 5 Stelle per passare anche lei a Sicilia Vera. Tuttavia, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, la consigliera non si è presentata. Che si sia presa altro tempo per riflettere sulle prossime mosse politiche in vista delle comunali che iniziano ad avvicinarsi?

Altra incognita riguarda l'indirizzo politico che verrà intrapreso dal movimento "Castelvetrano Rinasce". Il nome del movimento non compare nell'ambito delle forze di centrodestra che hanno avviato l'interlocuzione politica. Il movimento si è aperto alla Città e alla forze sane che ne fanno parte. Non si esclude un avvicinamento a sinistra con il Pd o un percorso autonomo sotto forma di lista civica.