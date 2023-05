L’ex campo di aviazione diventerà un campo fotovoltaico. Accordo tra Agenzia Demanio e società specializzata

di: Redazione - del 2023-05-20

L’ex aeroporto militare diventerà un campo fotovoltaico. L’area è stata ceduta ad un privato (GreenIT S.p.A) dall'Agenzia del Demanio (con procedura avviata nel 2021, dopo che ne la Regione né il Comune hanno esercitato il proprio diritto di opzione all'acquisto). In precedenza l’area era di proprietà dell’Aeronautica che l’aveva ceduta al Demanio. La procedura di VIA, per la quale la data ultima di scadenza era stata fissata al 19 febbraio 2023, ormai è in fase di conclusione, pertanto si passerà sicuramente alla successiva fase di autorizzazione dell'impianto.

L’ex campo d’aviazione della II^ guerra mondiale è costituita da un’area di oltre 110 ettari che sorge a meno di 4 km dal centro abitato di Castelvetrano, non molto lontano dal lago e dall’area attrezzata di Trinità di Delia. Nel corso del conflitto bellico venne utilizzato come pista d’atterraggio e base militare dagli aerei dell’Aeronuatica Militare per diversi anni, per poi venire gradualmente abbandonato.

Più di una volta in passato si era parlato di progetti per un piccolo aeroporto turistico che a questo punto rimarrà solo un sogno. Non si esclude che, tuttavia, possa esserci un beneficio per il Comune di Castelvetrano che potrebbe percepire su base annuale delle royalties (canoni) che finirebbero nelle casse comunali.