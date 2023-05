Maxi investimento Eni e Cdp sul campo fotovoltaico di CVetrano. Possibili benefici per la Città. Connessione con Partanna

di: Redazione - del 2023-05-22

Come da noi scritto ieri in esclusiva su Castelvetranonews.it ( clicca qui per leggere ) il vecchio aeroporto militare di Castelvetrano diventerà un maxi campo fotovoltaico.

Energia pulita che convergerà verso la stazione elettrica “Terna” di Partanna, possibilità che una royalty venga destinata alle casse comunali di Castelvetrano e diverse ulteriori potenziali ripercussioni positive in conseguenza dell’indotto lavorativo che ne potrebbe derivare per le aziende del territorio.

Nello specifico la royalty che il Comune di Castelvetrano (voci non confermate parlano di un 3% dell’intera produzione di energia del sito in applicazione di un decreto legislativo che prevede la possibilità di pagamento di canoni dagli impianti fotovoltaici volte simbolicamente ad una sorta di risarcimento del “danno ambientale”) andrebbe a coprire l’intero costo annuale della fornitura elettrica dell’ente per la città.

Se confermato, si tratterebbe di un risparmio notevole per le casse comunali, in quanto la somma si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro all’anno. L’accordo sarebbe nato durante una serie di riunioni tra i vertici della GreenIt S.p.A. (la società che ha acquistato il bene dal Demanio) il sindaco Alfano e l’Amministrazione comunale.

L’impianto, costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica, sarà realizzato e gestito da GreenIT, società controllata da Eni (51%) e partecipata da CDP Equity (49%), che ha acquisito dal’Agenzia del Demanio il terreno nel dicembre 2021. Nè il Comune di Castelvetrano, visti i noti problemi finanziari, nè la Regione avevano esercitato diritto di opzione all’acquisto.

L’impianto sarà connesso (vedi foto sotto) tramite cavidotto interrato alla Stazione Elettrica di proprietà di Terna S.p.A. denominata “Partanna”. La connessione alla stazione Terna di Partanna avverrà tramite un elettrodotto interrato che si svilupperà lungo strade comunali del Comune di Castelvetrano, sulle strade statali SS115, SS119 e sulla strada provinciale SP4. L’ultimo tratto di collegamento correrà su strade sterrate e su terreno agricolo.

In cosa consisterà l’impianto?

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico prevederà, tra l’altro, 144.284 moduli fotovoltaici da 545 W ciascuno per una potenza complessiva pari a 78 kWp DC, 18 inverter centralizzati da 4400 kVA ciascuno e 18 Power Station (prefabbricati in metallo tipo container) che hanno la duplice funzione di convertire l’energia elettrica proveniente dalle batterie da corrente continua (‘CC’) a corrente alternata (‘CA’) e di elevare la tensione da bassa (‘BT’) ad alta tensione (‘AT’).

Ogni Power Station sarà costituita da suddivisi in vari scomparti contenenti le apparecchiature quali: trasformatore elevatore, trasformatore servizi ausiliari, quadro di alta tensione.

Interventi previsti nella zona in cui sorge l’ex aeroporto militare e misure di sicurezza previste

Sarà realizzata una viabilità d’impianto interna, un sistema di illuminazione e videocamera di videosorveglianza delle cabine di impianto, mentre l’area sarà già dotata di recinzione perimetrale e di 2 accessi carrabili. Saranno inoltre realizzati 2 accessi carrabili, rispettivamente uno per l’accesso dalla S.P. 25 e l’altro per l’accesso da via Mazara, con cancelli carrabili.

L’impianto sarà dotato di recinzione perimetrale al fine di garantirne la protezione da eventuali atti vandalici e la salvaguardia della sicurezza.

Il Comune di Castelvetrano dovrà individuare una nuova area di ricovero/accoglienza

Il cancello in corrispondenza di via Mazara potrà essere utilizzato temporaneamente dalla Protezione Civile ed il Comune di Castelvetrano per accedere all’area di ricovero/accoglienza prevista nel Piano di Protezione Civile comunale ed attualmente localizzata nell’area dell’ex aeroporto di Castelvetrano in attesa che il Comune stesso individui un’altra area per lo stesso utilizzo.

La presenza della recinzione di progetto non impedirà, durante la fase transitoria necessaria per individuare e formalizzare una nuova localizzazione dell’area di ammassamento/ricovero, l’utilizzo delle aree dell’ex aeroporto come da previsioni del Piano di Protezione Civile comunale.

Nella foto sotto il percorso del cavidotto che partirà dall'excampo di aviazione alla Stazione Elettrica di proprietà di Terna S.p.A. denominata “Partanna”

In foto sotto il campo d'aviazione a Castelvetrano