Castelvetrano piange Giovanni Rubbino. Aveva 102 anni. Era stato Presidente della Confraternita di San Giuseppe

del 2023-05-25

È scomparso oggi, all'età età di 102 anni, il signor Giovanni Rubbino, uno dei più bravi artigiani del legno del secolo scorso , con specializzazione sediaio. La sua vita è stata dedicata per oltre mezzo secolo alla Manifestazione dell'Aurora che curava , insieme all'amata moglie già deceduta, Maria Ferro, nei minimi particolari dal vestito della Madonna agli Angeli, agli uccellini che inseriva sotto il manto dell'Addolorata.

Verrà ricordato oltre che la sua arte del legno , anche per avere fabbricato il carro processorio sul quale viene portato il Santo Patrono della Città , San Giovanni, di Lui devotissimo. Per oltre 30 anni è stato anche Presidente della Confraternita di San Giuseppe. Scompare una gran bella persona della nostra Comunità Castelvetranese. I funerali si svolgeranno sabato mattina presso la Chiesa di San Giovanni in Castelvetrano alle ore 10:00.