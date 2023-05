Castelvetrano, convocato il Consiglio Comunale in seduta urgente. Ecco l’ordine del giorno

di: Redazione - del 2023-05-29

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano, in seduta urgente, per il giorno 31 Maggio 2023 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Approvazione regolamento “servizio idrico integrato” e della carta dei servizi del servizio idrico integrato”;

2. “Servizio idrico integrato. Approvazione costi di gestione del servizio 2023 e relative tariffe”.