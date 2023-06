La famosa Dj sudcoreana Peggy Gou si esibirà al Parco Archeologico il prossimo 12 Agosto

del 2023-06-05

Il prossimo 12 Agosto al Parco Archeologico di Selinunte si esibirà la disk jockey Peggy Gou.

Prima artista Sud-Coreana a dominare il Berghain di Berlino scatenando quella che la più importante rivista londinese di clubbing @mixmag descrive come la "Gou-Mania".

Peggy Gou è un'artista in grado di spaziare come selector e producer tra i più svariati stili musicali, ottenendo riconoscimenti in ogni angolo del mondo nel settore della musica elettronica. Ha raggiunto il successo grazie ai suoi incredibili Dj set attraverso i quali è possibile navigare attraverso un'infinità di categorie e generi musicali sempre caratterizzati da un sound unico, in grado di rapire e incantare folle di ascoltatori nei club e nei festival di tutto il mondo.