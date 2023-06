Si è spento Elio Zuccarello, il ricordo dell'Aias: "Grande dedizione morale e generosità"

del 2023-06-06

Si è spento dopo una lunga malattia Elio Zuccarello, dipendente regionale, ed ex Presidente dell’Aias. Una nota di cordoglio è stata diramata da Angela Puleo che ha ringraziato Elio Zuccarello “per avere alimentato, reso possibile e continuato a sostenere un sogno “Il Centro di Riabilitazione Equestre”, per essere stato leader nello stato del suo animo, leader che non ha mai avuto bisogno del riconoscimento applaudito degli altri per la sua dedizione morale e la sua trasparenza d’intenti da sempre assolute almeno quanto l’imparzialità, il senso dell’onore e lo spirito di libertà.

Cittadino militante. talvolta spigoloso e diretto, un uomo con una rara determinazione che ha sempre riconosciuto e accettato i doveri della vita e li ha affrontati, rendendo loro onore con generosità, dedizione ed umiltà portate nella sua attività professionale e nella vita di ogni giorno”.

“Per tutti, ma soprattutto per noi operatori A.I.A.S., - continua la nota Aias - esempio di virtù civili ed umane testimoniate nelle quotidiane difficoltà, nelle asprezze e, spesso, nelle incongruenze dell’impegno civile.

Disposto a prendere anche posizioni impopolari, fare un passo impopolare, accettare le resistenze che derivano da essi e pronto a sostenere fino in fondo il percorso”.

Oggi, martedì 6 giugno, alle ore 15:00, nella Chiesa di S. Francesco di Paola, piazza Escovà, si svolgeranno le esequie funebri.