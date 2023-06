Marinella, al via il 9 Giugno l’ottava edizione del concorso canoro “Io incanto”. Aperte le iscrizioni

del 2023-06-07

La “bottega della musica” (Associazione culturale nata a Palazzo Adriano nel 2016 e a Castelvetrano nel 2019), presieduta dalla docente di canto moderno Maria Mistretta e con la collaborazione di Peppe Aleci, organizzatore del contest canoro “io incanto”, ha deciso di portare in scena a Castelvetrano l'evento "Io incanto”, giunto all’ottava edizione. Trattasi di un concorso canoro mirato alla ricerca di nuove voci e prevede in giuria la presenza di giudici competenti come Marco Vito (Vocal Coach Rai e Mediaset) e Sonia Addario (Vocal Coach e giudice del muro All Together now - Canale 5 Mediaset).

A partecipare al contest saranno gli alunni della “Bottega della musica” di Maria Mistretta e gli alunni di “Musiculture” di Francesca Impallari. Tale concorso, con iscrizione libera, sì svolgerà il 9 Giugno 2023 a Marinella di Selinunte, in via Persefone 40, presso il locale “Agorazein” e prevede il suo inizio alle ore 18:00.

Fotografo dell'evento sarà Carmelo Certa.