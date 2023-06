Si è spento lo “Zio Nino D’Arbisi”. Cuore rossonero e grande uomo di sport

del 2023-06-08

L'ambiente calcistico castelvetranese piange la scomparsa di Antonino Darbisi, conosciuto come lo "Zio Nino", personaggio molto conosciuto e vicino alla Folgore. Negli anni novanta ha ricoperto incarichi dirigenziali rimanendo sempre al fianco della società rossonera fino all'ultima partita di questa stagione. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e sportivi castelvetranesi e non solo ma anche di ex calciatori rossoneri e calciatori di altre squadre dopo la pubblicazione nella pagina ufficiale della ASD Folgore Calcio Castelvetrano del post in ricordo dello zio Nino Darbisi.

Alla moglie, alla figlia Antonella, al genero Umberto, ai nipoti Vincenzo e Valeriano, le più sentite condoglianze di tutta la redazione di CastelvetranoNews