Si è spento il dottore Paolo Marotta. Grande professionista da sempre vicino alle esigenze dei pazienti

di: Redazione - del 2023-06-07

Si è spento all'età di 64 anni il Dottore Paolo Marotta, già primario del reparto di Radiologia dell’Ospedale di Castelvetrano, che da un anno e sei mesi era andato in pensione. Un medico preparato e sempre disponibile con i pazienti.

Lascia un vuoto nei familiari e fra i tanti amici che frequentava. Era un grande chef per passione, come ricordano gli amici suoi più intimi, che lo descrivono come una persona cordiale, solare così come si ricordano, con le sue chiacchierate al circolo della gioventù che amava frequentare.

I funerali si terranno domani alle 10,30 presso la Chiesa Madre.